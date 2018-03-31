В Ставропольском районе погиб водитель отечественной легковушки при столкновении с фурой "DAF"

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По предварительным данным, водитель 1959 года рождения двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в направлении Самары. Около 960 км мужчина начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре "DAF" под управлением мужчины 1987 года рождения, в результате чего произошло столкновение.Водитель отечественной легковушки был доставлен бригадой медиков в ближайшее лечебное учреждение, где вскоре скончался. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.