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В Ставропольском районе погиб водитель отечественной легковушки при столкновении с фурой "DAF"

31 марта 2018 13:36
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Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался.
Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано сегодня, 31 марта, около 11 часов. Прибывшие сотрудники полиции, оказали первую помощь пострадавшим, вызвали бригаду медиков, оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движение, установили и опросили очевидцев случившегося.

По предварительным данным, водитель 1959 года рождения двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в направлении Самары. Около 960 км мужчина начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре "DAF" под управлением мужчины 1987 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

Водитель отечественной легковушки был доставлен бригадой медиков в ближайшее лечебное учреждение, где вскоре скончался. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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