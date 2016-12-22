В Советском районе Самары участковые выявили факт продажи алкоголя в запрещенное время
22 декабря 2016 16:24
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Примерно в 23:30 полицейские заметили выходившего из магазина на улице Советской Армии гражданина, который держал в руках бутылку спиртного. Опросив мужчину, сотрудники органов внутренних дел выяснили, что алкогольную продукцию он приобрел несколько минут назад в данной торговой точке. В ходе дальнейшей работы факт продажи спиртосодержащего напитка в неурочный час был подтвержден.
За реализацию алкогольных напитков в запрещенное время в отношении владельца торговой точки полицейские составили протокол об административном правонарушении.
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