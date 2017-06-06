В Советском районе Самары сгорела частная баня
6 июня 2017 22:18
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Горела частная баня на площади 20 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар был локализован в 21:26, пожар ликвидирован в 21:30.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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