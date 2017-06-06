В Советском районе Самары сгорела частная баня

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Горела частная баня на площади 20 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 21:26, пожар ликвидирован в 21:30.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС