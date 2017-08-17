В Советском районе Самары произошел пожар на 60 кв. метрах

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Поздно вечером 16 августа по адресу: г.о. Самара, Советский р-он, ул. 6-я Толевая, произошел пожар.Горели надворные постройки на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.