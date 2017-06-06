В Советском районе Самары ночью горел дом на 120 кв. метрах

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В ночь на 6 июня по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Стандартная, произошел пожар.Горел нежилой дом на 120 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.