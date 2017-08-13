В Советском районе Самары на базе МПС-12 горел дом
13 августа 2017 20:56
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Горел дом на площади 100 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 25 человек личного состава и 8 единиц техники.
Пожар был локализован в 16:31, пожар ликвидирован в 16:39.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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