В Советском районе Самары на базе МПС-12 горел дом

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Горел дом на площади 100 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 25 человек личного состава и 8 единиц техники.Пожар был локализован в 16:31, пожар ликвидирован в 16:39.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС