В Сочи самолёт выкатился за пределы ВПП и загорелся

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Борт прибыл из Москвы, отмечается, что экипажу удалось приземлиться со второй попытки, однако удержаться на полосе не получилось, лайнер выкатился за пределы ВПП, столкнулся с бруствером и лишился крыла.В Сети сообщают, что в районе аэропорта сложные погодные условия, сильный дождь и гроза.