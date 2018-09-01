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В Сочи самолёт выкатился за пределы ВПП и загорелся

1 сентября 2018 13:55
163
Четверо пассажиров пострадали.
При посадке в аэропорту Сочи пассажирский Boeing выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. По данным "Интерфакса", четверо пассажиров пострадали, всего на борту было 166 человек, передает life.ru.

Борт прибыл из Москвы, отмечается, что экипажу удалось приземлиться со второй попытки, однако удержаться на полосе не получилось, лайнер выкатился за пределы ВПП, столкнулся с бруствером и лишился крыла.

В Сети сообщают, что в районе аэропорта сложные погодные условия, сильный дождь и гроза. 
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