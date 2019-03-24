В Сочи молния ударила в самолет во время посадки
24 марта 2019 18:43
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Инцидент произошел еще в субботу, однако известно о нем стало только сейчас. Лайнер следовал из Казани.
Как рассказала РИА Новости представитель перевозчика, после инцидента воздушное судно без пассажиров вылетело во Внуково.
Попадание молнии для современных самолетов не представляет серьезной угрозы, однако специалисты проведут все предусмотренные правилами технические работы.
Фото: соцсети
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