В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24
3 января 2018 17:36
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На борту вертолета также находился бортмеханик. Он получил травмы и был эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим.
В военном ведомстве указывают, что инцидент произошел 31 декабря. Там подчеркнули, что вертолет не обстреливали, а причиной жесткой посадки стала техническая неисправность.
Вместе с тем Telegram-канал Conflict Intelligence Team утверждает, что Ми-24 сопровождал колонну, а разбился на границе провинций Хама и Хомс, потому что задел провода.
В районе, где разбился вертолет, действует перемирие, которое соблюдают как правительственные войска, так и отряды сирийской оппозиции.
11 декабря прошлого года президент России Владимир Путин в ходе визита в Сирию заявил о выводе из этой страны военных, участвовавших в операции по борьбе с террористами. При этом в Кремле и Минобороны подчеркнули, что постоянная группировка сил на базах будет сохранена. Речь идет о пункте ВМФ в Тартусе, а также о базе ВКС в провинции Латакия.
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