В Сергиевском районе водитель "Киа" при обгоне столкнулся на "встречке" с "Шевроле Авео", погиб ребенок

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При обгоне не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с а/м "Шевроле Авео", под управлением мужчины 1998 года рождения, который следуя во встречном направлении, попытался уйти от столкновения на правую обочину.По предварительной информации полицейских, в результате ДТП пострадал водитель "Киа" и два его пассажира: ребенок 2014 года рождения (скончался) и женщина 1987 года рождения (доставлена в медицинское учреждение).По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области