В Сергиевском районе в загоревшемся автомобиле ВАЗ-2112 погиб водитель
29 июля 2018 19:39
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По предварительным данным сотрудников ГИБДД, прибывших на место аварии, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением транспортным средством и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево, после чего машина загорелась.
Личность водителя, погибшего на месте происшествия, в настоящее время устанавливается.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: pixabay
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