В Сергиевском районе в загоревшемся автомобиле ВАЗ-2112 погиб водитель

221

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, прибывших на место аварии, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением транспортным средством и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево, после чего машина загорелась.Личность водителя, погибшего на месте происшествия, в настоящее время устанавливается.Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: pixabay