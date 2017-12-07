В Сергиевском районе столкнулись на "встречке" ВАЗ-21154 и автобус «НЕФАЗ»

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Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомашины «ВАЗ-21154» - мужчина 1978 года рождения, двигаясь по автодороге «Урал -Сергиевск-Челно-Вершины» со стороны с. Челно-Вершины в направлении с.Сергиевск, на 25 км не выбрал безопасную скорость движения в условиях снегопада, допустил занос с выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автобусом «НЕФАЗ» под управлением мужчины 1983 года рождения.Сотрудники полиции выяснили, что в момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не находилось.По данным полицейских, в результате аварии пострадали 2 человека: водитель и пассажир автомашины ВАЗ-21154, которые были доставлены в больницу. Мужчине-водителю назначено амбулаторное лечение, женщина-пассажир от госпитализации отказалась.По факту ДТП проводится проверка, выясняются все подробности произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области