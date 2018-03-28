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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сергиевском районе столкнулись грузовик «Mercedes-Benz», «Fiat Ducato», «Kia» и автомобиль ДПС, пострадали два полицейских

28 марта 2018 17:04
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Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что сегодня 28.03.2018 около 14:00 на 1086 км автодороги М-5 «Урал», водитель грузовой автомашины «Mercedes-Benz», в составе полуприцепа, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной «Fiat Ducato», двигавшейся в попутном направлении, которая от удара столкнулась с автомашиной «Kia», двигавшейся в попутном направлении и полицейской автомашиной «Лада Приора», которая стояла с краю проезжей части, с включенными проблесковыми маячками.

В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции находившихся в служебной автомашине. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба  ГУ МВД России по Самарской области.





Фото:   пресс-служба  ГУ МВД России по Самарской области
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