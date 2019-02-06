В Сергиевском районе спасатели больше 15 часов искали женщину заблудившуюся в поле

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На поиски женщины был направлен техногенный отряд Поисково-спасательной службы в количестве 7 человек и 2 снегоходов во главе с начальником службы Олегом Петровичем Моцарем.В 23:30 в связи с наступлением ночного времени суток и ухудшением погодных условий поисковые работы были приостановлены.Работы по поиску женщины были возобновлены в 08:00 6 февраля.В 09:09 женщина была обнаружена в поле и отправлена в фельдшерско – акушерский пункт Нероновки, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области