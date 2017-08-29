В Сергиевском районе пропал молодой мужчина

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В поселке Суходол Сергиевского района пропал Куликов Владимир Владимирович, 1987 г.р.21 августа 2017 г. ушел на работу и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 198 см, телосложение худощавое, стрижка короткая, глаза карие.Был одет: комбинезон синий рабочий, кроссовки.Может нуждаться в медпомощи, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".