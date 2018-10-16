В Сергиевском районе при ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Lada Vesta

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В районе 1126 км мужчина, предположительно, начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом.Водитель увидел приближающееся во встречном направлении транспортное средство, решил прекратить обгон и вернуться на прежнее место следования. Во время выполнения маневра мужчина столкнулся с прицепом трактора.От удара легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автовозом. В результате ДТП водитель и 2 пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности погибших и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области