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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сергиевском районе погиб водитель Рено Логан, врезавшись в дорожный знак при обгоне

28 ноября 2017 20:05
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По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
27 ноября в 11:10 водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной Рено Логан, двигался по автодороге "Урал-Сергиевск-Челно-Вершины" со стороны села Сергиевск в направлении села Челно-Вершины. При обгоне водитель не справился с управлением, допустил занос автомобиля и врезался в опору дорожного знака.

В результате ДТП 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
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