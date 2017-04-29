В Сергиевском районе погиб пассажир ВАЗ-2110 при столкновении с автомобилем «Skoda»

82

В результате ДТП смертельные травмы получил 56-летний пассажир отечественного автомобиля, водитель и две пассажирки иномарки получили телесные повреждения, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.