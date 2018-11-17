В Сергиевском районе перевернулся автомобиль "Киа", в котором находились два ребенка
17 ноября 2018 13:46
306
Заметившая это девушка - водитель автомобиля Киа, движущегося во встречном направлении, чтобы избежать ДТП, нажала на педаль тормоза.
Девушка не справилась с управлением, и автомобиль ударился об металлический отбойник с последующим опрокидыванием на крышу.
В ДТП телесные повреждения получили женщина-водитель автомашины Киа и два её несовершеннолетних пассажира 2016 и 2008 года рождения.
Тяжесть последствий помогло снизить использование ремней безопасности и детского удерживающего устройства.
Пострадавшие были бригадой скорой помощи госпитализированы.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-сдужба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-сдужба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 ноября 2018 18:09
Защита экс-прокурора уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Павлов настаивает на своей невиновности. Закон
354
16 ноября 2018 17:05
В гараже была оборудована мини-лаборатория, где производились и расфасовывались наркотики. Закон
302
16 ноября 2018 15:29
Приговором суда Дуняшкину и Тагайхонову назначено наказание каждому по 14 лет лишения свободы, а Шарифову – 11 лет лишения свободы. Закон
293
15 ноября 2018 20:42
Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. Закон
328
15 ноября 2018 17:47
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и... Закон
344
15 ноября 2018 16:36
Суд решил, что ТЦ причитается лишь 8,8 млн рублей. Закон
273
11 ноября 2018 14:27
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим. Закон
498
Происшествия
17 ноября 2018 13:46
Оказана первая помощь, у детей серьезных травм нет. Происшествия
298
16 ноября 2018 20:22
Водитель не успел среагировать и сбил мужчину, который был госпитализирован. Происшествия
347
16 ноября 2018 14:44
Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в уголовный розыск отдела полиции. Происшествия
359
Криминал
17 ноября 2018 11:12
Полицейские задержали подозреваемого в краже. Криминал
263
17 ноября 2018 10:36
Очевидцев просят обратиться в полицию. Криминал
201
16 ноября 2018 13:32
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Криминал
276
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
339
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
319
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
806
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
879
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
848
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
884
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
734
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
750
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1159
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1522
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1580
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2712
Мероприятия