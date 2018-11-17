В Сергиевском районе перевернулся автомобиль "Киа", в котором находились два ребенка

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Заметившая это девушка - водитель автомобиля Киа, движущегося во встречном направлении, чтобы избежать ДТП, нажала на педаль тормоза.Девушка не справилась с управлением, и автомобиль ударился об металлический отбойник с последующим опрокидыванием на крышу.В ДТП телесные повреждения получили женщина-водитель автомашины Киа и два её несовершеннолетних пассажира 2016 и 2008 года рождения.Тяжесть последствий помогло снизить использование ремней безопасности и детского удерживающего устройства.Пострадавшие были бригадой скорой помощи госпитализированы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-сдужба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-сдужба ГУ МВД Самарской области