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В Сергиевском районе перевернулся автомобиль "Киа", в котором находились два ребенка

17 ноября 2018 13:46
306
Оказана первая помощь, у детей серьезных травм нет.
В Сергиевском районе Самарской области в 11 часов на 1082 км трассы М5 у автомобиля Рено-логан, который двигался со стороны  Самары, произошёл отрыв переднего левого колеса.

Заметившая это девушка - водитель автомобиля Киа, движущегося во встречном направлении, чтобы избежать ДТП, нажала на педаль тормоза.

Девушка не справилась с управлением, и автомобиль ударился об металлический отбойник с последующим опрокидыванием на крышу.

В ДТП телесные повреждения получили женщина-водитель автомашины Киа и два её несовершеннолетних пассажира 2016 и 2008 года рождения.

Тяжесть последствий помогло снизить использование ремней безопасности и детского удерживающего устройства.

Пострадавшие были бригадой скорой помощи госпитализированы.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-сдужба ГУ МВД Самарской области.



Фото:   пресс-сдужба ГУ МВД Самарской области




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