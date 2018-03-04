В Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика и ВАЗ 21140, погибли два водителя и девочка-подросток

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ДТП произошло 4 марта в 14:50 на 1098 километре автодороги М-5 «Урал».По предварительной информации следует, что 38-летний водитель автомобиля «Mercedes», двигаясь со стороны Уфы в сторону Самары, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем «Volvo», под управлением мужчины 1960 года рождения, двигавшимся во встречном направлении. После столкновения грузовиков произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21140 под управлением мужчины 1979 года рождения.В результате ДТП водители автомобилей «Mercedes» и ВАЗ 21140 и пассажир отечественного автомобиля – девочка 2004 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля «Volvo» и пассажир ВАЗ 21140 - женщина с травмами различной степени тяжести госпитализированы.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области