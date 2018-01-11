В Сергиевском районе местную жительницу ночью ограбили две женщины

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Женщина возвращалась домой в районе двух часов ночи. К ней подошли две злоумышленницы и потребовали отдать им все, что она при себе имеет. Заявительница отказалась. Тогда одна из женщин схватила её за волосы, а вторая начала обыскивать карманы. Во время драки грабительницы забрали из пальто потерпевшей три бутылки водки, небольшую сумму денег и пару пачек сигарет, которые присвоили себе.Полицейские установили, что одна из подозреваемых оказалась знакома пострадавшей - женщина узнала свою бывшую знакомую, которая жила в соседнем доме.Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали воровок. Ими оказались местные жительницы 1973 и 1968 годов рождения. Женщины сознались в совершении преступления. По данным полицейским 45-летняя задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за убийство.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области