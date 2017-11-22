В Сергиевском районе ищут пропавших вахтовиков
22 ноября 2017 10:12
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По факту безвестного исчезновения в октябре 2017 г. в Сергиевском районе двух вахтовиков (39-летнего инженера из пос. Междуреченский ХМАО и 38-летнего тракториста из Североуральска Свердловской области) заведены розыскные дела, пишет Волга Ньюс.
В редакцию издания обратилась супруга одного из пропавших. По ее словам, 7 октября ее муж, работавший в пос. Сургут, ушел с напарником в кафе или клуб «Скоробей». После этого они на связь с родственниками не выходили.
С официальным заявлением о безвестном исчезновении мужчин 10 октября в полицию Сергиевского района обратился представитель компании, в которой они работали.
Сейчас проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения разыскиваемых. Мужчины пока не найдены.
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