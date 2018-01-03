В Сергиевском районе Самарской области ночью тушили крупный пожар

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В ночь на 3 января по адресу: м.р. Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Петра Ганюшина, произошел пожар. Горел частный дом и надворные постройки на 100 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.