В Сергиевском районе "Калина" врезалась в "Газель", выехала на "встречку" и столкнулась с КАМАЗом, погибли три человека
16 ноября 2017 20:05
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По предварительной версии полицейских, водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с «Газелью». После удара легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом.
В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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