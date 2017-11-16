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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сергиевском районе "Калина" врезалась в "Газель", выехала на "встречку" и столкнулась с КАМАЗом, погибли три человека

16 ноября 2017 20:05
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Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 17:50 в Сергиевском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что « Kalina» двигалась по автодороге «М-5 Урал» со стороны города Уфа в сторону областной столицы.

По предварительной версии полицейских, водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с «Газелью». После удара легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом.

В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:      ГУ МВД России по Самарской области 
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