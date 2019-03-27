В Сергиевском районе «Фольксваген» не уступил дорогу грузовику «Вольво»

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Одно из ДТП произошло в 11:00 в Сергиевском районе.77-летний мужчина (водительский стаж 44 года) управлял автомобилем «Фольксваген». По предварительной версии полицейских, автолюбитель на 1 117 километре автодороги М-5 «Урал», совершая разворот, не уступил дорогу грузовику «Вольво», двигающемуся в попутном направлении, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и впоследствии скончался в медицинском учреждении.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области