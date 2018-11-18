В Сергиевском районе на трассе М-5 «Лада Приора» врезалась в автомобиль «Скания», стоящий на обочине
18 ноября 2018 18:07
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На 1122 километре трассы автолюбитель допустил столкновение с автомобилем «Скания», стоящем на обочине.
Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали движение на участке дороги и приступили к сбору необходимых материалов.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывают быть более внимательными на дороге, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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