Я нашел ошибку
Главные новости: 
По словам матери девушки, дочь хотела
Попала в реанимацию. В Москве борются за жизнь пациентки после ринопластики
Представитель Кремля отметил, что на чтение художественной литературы у президента остаётся мало времени.
Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелётов
Теперь место металлического цилиндра из платины и иридия займёт формула, основанная на квантовой физике.
Во Франции утвердили новый эталон килограмма
Результаты голосования на тему восстановления памятника Александру II и переименования площади Революции в Алексеевскую?
Результаты голосования на тему восстановления памятника Александру II и переименования площади Революции в Алексеевскую?
Сейчас наша команда входит в тройку лидеров чемпионата.
БК "Самара" в матче чемпионата Суперлиги переиграла столичную МБА - 77:54
По её мнению, благодаря этому экзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы.
Васильева посоветовала родителям перестать пугать и пугаться ЕГЭ
За присвоение Курумочу дополнительного имени проголосовало более 23 тысяч россиян
Голосование "Великие имена России" продолжится до 30 ноября
В 250 магазинов по всей стране поступают жареные кузнечики.
Похрустеть вместо чипсов. В супермаркетах Британии начали продавать кузнечиков
сегодня  Воскресенье,18 ноября, 22:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/11:
USD 65.99
-0.63
EUR 74.9
-0.64
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сергиевском районе на трассе М-5 «Лада Приора» врезалась в автомобиль «Скания», стоящий на обочине

18 ноября 2018 18:07
662
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
ДТП произошло в 16:20 18 ноября на автодороге М-5 «Урал». Водитель автомобиля «Лада Приора» двигался в сторону Самары.

На 1122 километре трассы автолюбитель допустил столкновение с автомобилем «Скания», стоящем на обочине.

Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали движение на участке дороги и приступили к сбору необходимых материалов.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывают быть более внимательными на дороге, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
16 ноября 2018  18:09
Защита экс-прокурора уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Павлов настаивает на своей невиновности.
Бывшему прокурору Безенчукского района Андрею Павлову вынесен приговор: четыре с половиной года лишения свободы
Защита экс-прокурора уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Павлов настаивает на своей невиновности.   Закон
376
16 ноября 2018  17:05
В гараже была оборудована мини-лаборатория, где производились и расфасовывались наркотики.
В Сызрани задержана группа лиц, распространявшая наркотики путем закладок
В гараже была оборудована мини-лаборатория, где производились и расфасовывались наркотики.  Закон
314
16 ноября 2018  15:29
Приговором суда Дуняшкину и Тагайхонову назначено наказание каждому по 14 лет лишения свободы, а Шарифову – 11 лет лишения свободы.
В Самарской области члены банды осуждены на длительные сроки за бандитизм, разбои, похищения и вымогательства
Приговором суда Дуняшкину и Тагайхонову назначено наказание каждому по 14 лет лишения свободы, а Шарифову – 11 лет лишения свободы.  Закон
307
15 ноября 2018  20:42
Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов.
Зиявудин Магомедов оказался фигурантом уголовного дела во Франции
Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов.  Закон
343
15 ноября 2018  17:47
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и деликатесные сыры и красная рыба.
Генпрокуратура назвала стоимость переданных Цеповязу деликатесов
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и... Закон
356
15 ноября 2018  16:36
Суд решил, что ТЦ причитается лишь 8,8 млн рублей.
Компания «Виктор и Ко Московский» требовала с «Ашана» выплатить 45 млн рублей арендной платы
Суд решил, что ТЦ причитается лишь 8,8 млн рублей.  Закон
294
11 ноября 2018  14:27
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим.
На Украине вступил в силу закон об уголовном наказании россиян за въезд в Крым
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим.  Закон
506
Весь список
Происшествия
18 ноября 2018  18:07
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
В Сергиевском районе на трассе М-5 «Лада Приора» врезалась в автомобиль «Скания», стоящий на обочине
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.  Происшествия
644
18 ноября 2018  12:36
В Тольятти горела крыша дома на 20 кв. метрах
В Тольятти горела крыша дома на 20 кв. метрах
Пожар тушили 18 человек. Происшествия
290
18 ноября 2018  11:38
Ночью в Сызрани у речпорта опрокинулась Toyota Corolla. Погибли молодые люди
Ночью в Сызрани у речпорта опрокинулась Toyota Corolla. Погибли молодые люди
По предварительной версии, водитель иномарки на высокой скорости не справился с управлением. Происшествия
243
Весь список
Криминал
18 ноября 2018  10:54
В Жигулевске около остановки задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
В Жигулевске около остановки задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.  Криминал
222
17 ноября 2018  11:12
Тольяттинка выпила, уснула в подъезде и лишилась золота
Тольяттинка выпила, уснула в подъезде и лишилась золота
Полицейские задержали подозреваемого в краже. Криминал
477
17 ноября 2018  10:36
Полиция Тольятти ведет розыск подозреваемого в краже продуктов из магазина
Полиция Тольятти ведет розыск подозреваемого в краже продуктов из магазина
Очевидцев просят обратиться в полицию. Криминал
375
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
372
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
352
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
830
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
906
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
871
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
904
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
759
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
775
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1180
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1546
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1602
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2733
Весь список

Мероприятия
Полуфинал КВН на кубок Министра обороны РФ впервые прошел в Самаре
В Самаре отметят День рождение режиссера Эльдара Рязанова
В Самаре состоится матч любительского футбола «Уличный красава»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные