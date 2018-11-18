В Сергиевском районе на трассе М-5 «Лада Приора» врезалась в автомобиль «Скания», стоящий на обочине

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На 1122 километре трассы автолюбитель допустил столкновение с автомобилем «Скания», стоящем на обочине.Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали движение на участке дороги и приступили к сбору необходимых материалов.В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывают быть более внимательными на дороге, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области