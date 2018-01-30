В Сергиевске пьяная женщина ударила ножом мужчину, не желая покидать его дом

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Сотрудники полиции прибыли по адресу, откуда был госпитализирован потерпевший. Из собранных материалов следует, что вечером в доме распивали спиртное. В ходе застолья потерпевший предложил сожительнице отправиться домой, но получил отказ. Во время произошедшего впоследствии конфликта мужчина стал толкать женщину и ее сестру к выходу, тогда сожительница, взяв с кухни нож, ударила им "несговорчивого" оппонента. Потерпевший упал во дворе дома. Соседка, вышедшая на улицу, увидела на снегу мужчину и вызвала медицинских работников.Полицейские задержали подозреваемую – местную жительницу 1986 года рождения. В ходе опроса женщина призналась в нанесении ножевого ранения.По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области