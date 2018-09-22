В Саратовской области водителя "Волги" раздавили рельсы

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Авария произошла на 161-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. По имеющимся данным, автомобиль "Волга" не справился с управлением и врезался в полуприцеп фуры. Водитель легкового автомобиля погиб.На крыше автомобиля находились рельсы, которыми и придавило мужчину, находившегося за рулём "Волги".