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В Саратовской области у владельца отберут львицу, напавшую на подростка

29 мая 2017 13:48
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В Саратовской области у владельца отберут львицу, напавшую на подростка
Такое решение вынес суд.

По решению Энгельсского районного суда Саратовской области у семьи изымут львицу. Владельцу запретили держать в доме зверя. Решение должно быть исполнено немедленно. Около месяца назад львица Майя напала на 15-летнего подростка в Энгельсе. Школьник получил серьезные телесные повреждения. К проверке подключилась прокуратура. Она обратилась в суд с иском об изъятии львицы в интересах неопределенного круга лиц. Владельцы пытались защитить животное, настаивая, что она не нападает на людей.

Постановлением территориального отдела управления ветеринарии правительства Саратовской области владелец привлечен к административной ответственности по ст. КоАП (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и наказанию в виде штрафа в размере 800 руб, пишет СарБК.

Фото pixabay.com.



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