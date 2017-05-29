В Саратовской области у владельца отберут львицу, напавшую на подростка
29 мая 2017 13:48
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По решению Энгельсского районного суда Саратовской области у семьи изымут львицу. Владельцу запретили держать в доме зверя. Решение должно быть исполнено немедленно. Около месяца назад львица Майя напала на 15-летнего подростка в Энгельсе. Школьник получил серьезные телесные повреждения. К проверке подключилась прокуратура. Она обратилась в суд с иском об изъятии львицы в интересах неопределенного круга лиц. Владельцы пытались защитить животное, настаивая, что она не нападает на людей.
Постановлением территориального отдела управления ветеринарии правительства Саратовской области владелец привлечен к административной ответственности по ст. КоАП (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и наказанию в виде штрафа в размере 800 руб, пишет СарБК.
Фото pixabay.com.
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