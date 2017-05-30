В Саратовской области разбился самолет АН-26
30 мая 2017 13:36
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Военный следственный отдел СК РФ по Саратовскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы самолета АН-26 в Балашове. Дело возбуждено по ст. "нарушение правил полетов или подготовки к ним". По версии следствия, сегодня в 6.40 при посадке на аэродром учебной авиационной базы Балашова Краснодарского высшего авиационного училища с высоты 200 м. на землю упал АН-26, пишет СарБК.
По предварительным данным, это могло произойти из-за отказа одного из двигателей. На борту самолета находился экипаж - 4 летчика и курсант, которому, по имеющимся данным, был 21 год. Последний от полученных повреждений скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями, в том числе тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь. Выполняют следственные действия, сообщает СК РФ.
Фото pixabay.com.
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