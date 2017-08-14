В Саратовской области мужчина утонул в выгребной яме
14 августа 2017 13:47
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Полиция обнаружила тело пропавшего без вести 48-летнего вольчанина Сергея Курылева. Он проживал в поселке Красный Октябрь Вольска, последний раз соседка видела его 27 июля. После безрезультатных поисков брат Курылева сообщил об исчезновении в отдел МВД. На днях тело мужчины обнаружили в выгребной яме у дома, где он проживал. На место выехали сотрудники областной службы спасения, которые извлекли труп.
По предварительным данным, мужчина упал в нечистоты и захлебнулся. Обстоятельства выясняют следователи, пишет СарБК.
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