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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Саратовской области мужчина утонул в выгребной яме

14 августа 2017 13:47
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В Саратовской области мужчина утонул в выгребной яме
Ранее его две недели искали.

Полиция обнаружила тело пропавшего без вести 48-летнего вольчанина Сергея Курылева. Он проживал в поселке Красный Октябрь Вольска, последний раз соседка видела его 27 июля. После безрезультатных поисков брат Курылева сообщил об исчезновении в отдел МВД. На днях тело мужчины обнаружили в выгребной яме у дома, где он проживал. На место выехали сотрудники областной службы спасения, которые извлекли труп.

По предварительным данным, мужчина упал в нечистоты и захлебнулся. Обстоятельства выясняют следователи, пишет СарБК.


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