В Саратовской области брат годовалой девочки случайно полил ее горячей водой, ребенок умер
18 сентября 2018 14:01
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В Петровском районе Саратовской области проводится проверка по факту гибели годовалой девочки, сообщает облпрокуратура. Вечером 15 сентября ребенка доставили в отделение реанимации и анестезиологии районной больницы с ожогами 90% тела, в крайне тяжелом ожоговом шоке. Несмотря на оказанную помощь, спасти ее не удалось, 17 сентября она скончалась. По предварительным данным, ожоги были получены во время купания. Мать на некоторое время отвлеклась, брат погибшей включил горячую воду, которая полилась на девочку, пишет СарБК.
Фото pixabay.com
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