В Саратовской области 12-летний мальчик покончил с собой
31 мая 2017 12:50
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В Пугачеве Саратовской области устанавливаются обстоятельства гибели 12-летнего мальчика.
По предварительной версии, 30 мая он совершил суицид. Найдена предсмертная записка ребенка: "Я больше не хочу жить, потому что, как появилась моя сестра, меня перестали замечать", пишет СарБК.
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