В Саратове пятеро мужчин пытались изнасиловать медсестру скорой помощи
11 февраля 2017 22:20
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Инцидент произошел в 14:40 по Москве во Фрунзенском районе Саратова. На станцию скорой помощи поступил звонок из дома на улице Шелковичная, звонивший сообщил о том, что у него гипертонический криз и вызвал бригаду "скорой помощи". "Скорая" приехала на вызов, из автомобиля вышла фельдшер, девушка 27 лет. В квартире ей открыли мужчины - всего пять человек.
По словам пресс-секретаря регионального Минздрава, присутствующие в квартире мужчины попытались изнасиловать девушку, но она успела забежать в ванную комнату и там запереться. Из ванной фельдшер вызвала полицию по своему мобильному телефону. Полиция задержала нападавших. Сообщается, что инцидент находится на личном контроле у министра здравоохранения Саратовской области.
Как сообщает Следственное управление СК России по Саратовской области, следователи проводят проверку. По версии следователей, приятели предполагаемого пациента "стали высказывать фельдшеру предложения интимного характера, о чем медицинский сотрудник сообщила в правоохранительные органы". По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает newsru.com.
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