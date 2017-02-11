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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Саратове пятеро мужчин пытались изнасиловать медсестру скорой помощи

11 февраля 2017 22:20
135
Полиция Саратова выясняет обстоятельства нападения пятерых мужчин на медсестру скорой помощи в центре города в субботу днем, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов. Девушка спаслась, запершись в ванной, откуда и вызвала полицию. В региональном управлении Следственного комитета сообщили о начале проверки на предмет "предложений интимного характера".

Инцидент произошел в 14:40 по Москве во Фрунзенском районе Саратова. На станцию скорой помощи поступил звонок из дома на улице Шелковичная, звонивший сообщил о том, что у него гипертонический криз и вызвал бригаду "скорой помощи". "Скорая" приехала на вызов, из автомобиля вышла фельдшер, девушка 27 лет. В квартире ей открыли мужчины - всего пять человек.

По словам пресс-секретаря регионального Минздрава, присутствующие в квартире мужчины попытались изнасиловать девушку, но она успела забежать в ванную комнату и там запереться. Из ванной фельдшер вызвала полицию по своему мобильному телефону. Полиция задержала нападавших. Сообщается, что инцидент находится на личном контроле у министра здравоохранения Саратовской области.

Как сообщает Следственное управление СК России по Саратовской области, следователи проводят проверку. По версии следователей, приятели предполагаемого пациента "стали высказывать фельдшеру предложения интимного характера, о чем медицинский сотрудник сообщила в правоохранительные органы". По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает newsru.com.


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Комментарии



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