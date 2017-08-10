В Саратове пенсионерка погибла из-за разведенного костра во дворе
10 августа 2017 13:53
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СО по Октябрьскому району Саратова областного СУ СК начал доследственную проверку по факту гибели на крупном пожаре в Агафоновке 70-летней женщины. По предварительным данным, пенсионерка разожгла во дворе своего дома костер, после чего зашла в помещение. В это время пламя охватило деревянные постройки, само жилище и 2 соседних домовладения, пишет СарБК.
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