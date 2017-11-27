В Саратове коллекторы позвонили должнику более 400 раз
27 ноября 2017 13:15
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В Саратове иногородние коллекторы дважды наказаны на нарушении закона. По информации регионального управления ФССП, житель Саратовской области пожаловался на фирму "Константа", которая засыпала его предупреждениями о необходимости выплатить долг. Известно, что организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге и имеет лицензию на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности на всей территории России. На телефон мужчине от коллекторов поступало по 7 голосовых сообщений в день, тогда как закон разрешает присылать не более 4 таких сигналов в неделю. Выяснилось, что фирма "выбивала" долги таким незаконным способом два месяца. Суд обязал "Константу" выплатить административный штраф 50 тыс. руб. Показательно, что она уже попадалась на аналогичном нарушении и была оштрафована. Всего с начала 2017 г. в отношении организаций-нарушителей составлено 8 административных протоколов. По 5 случаям обвиняемые должны выплатить штрафы в размере от 10 до 50 тыс., пишет СарБК.
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