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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Санкт-Петербурге во время «Алых парусов» десятки людей сломали грузовик, когда залезли на него, чтобы посмотреть праздничный салют

25 июня 2018 15:56
175
Под их весом крыша фургона не выдержала и проломилась.
"В Санкт-Петербурге во время «Алых парусов» десятки людей сломали грузовик, когда залезли на него, чтобы посмотреть праздничный салют", - сообщает РБК в Твиттере.

Под их весом крыша фургона не выдержала и проломилась.

Сообщается об одной пострадавшей.

Видео здесь.

Фото: © vk.com/parusaspb_ru

 
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Комментарии



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