В Самарскую школу по поддельной справке на работу устроился мужчина, судимый за сексуальное насилие

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Уголовное дело было возбуждено по материалам общенадзорной проверки.Установлено, что 20 июля 2016 года мужчина был принят на работу в одно из образовательных учреждений района. При подаче заявления о трудоустройстве он в соответствии с требованиями действующего законодательства представил справку об отсутствии судимости.Вместе с тем, информационный центр ГУ МВД России по Самарской области подлинность справки не подтвердил. По сведениям полиции, лицо, предоставившее данную справку, имеет судимости за совершение мошенничества и насильственных действий сексуального характера.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.