В Самарском районе Самары загорелась сушилка элеватора

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"Дыма очень много, мы задыхаемся, тяжело дышать", - рассказали местные жители.В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что вызов на пульт дежурного поступил в 15:32.Очевидцы сообщают, что на месте с огнем борются 10 спасателей и 3 единицы спецтехники.Фото: Денис Рябой/Vk.com