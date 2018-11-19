В Самарской школе №81 начато эпидемиологическое расследование в связи с острой кишечной инфекцией

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Одновременно, по согласованию с прокуратурой начата внеплановая проверка в отношении организации, осуществляющей питание детей в данной школе.В школе для лабораторных исследований отобраны пробы питьевой воды, пищевых продуктов с целью установления фактора, послужившего причиной заболевания детей. Деятельность школы приостановлена протоколом о временном запрете деятельности.Мероприятия по локализации и ликвидации очага, установлению причинно-следственных связей продолжаются. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.В настоящее время школа 81 закрыта на карантин. Образовательный процесс осуществляется в дистанционной форме. Педколлектив владеет такими технологиями. Всем остальным школам в Самарской области поручено усилить контроль за условиями питания. Держим ситуацию на постоянном контроле.Всего выявлено 15 заболевших с диагнозом острая кишечная инфекция (14 детей и 1 взрослый). Вся медицинская помощь оказана в полном объеме. 6 детей госпитализированы, находятся под наблюдением медицинских работников,состояние удовлетворительное. За последние три дня новых случаев не было зафиксировано.