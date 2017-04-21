В Самарской области завершился 2 этап командно-штабных учений
21 апреля 2017 09:28
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20 апреля 2017 года завершился 2 этап учений, где Главным управлением МЧС России по Самарской области была проведена отработка практических действий сил и средств по ликвидации ЧС, связанных с паводком, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, сообщает облМЧС.
Напомним, что в рамкам учений, проводимых во всех субъектах страны, Главное управление функционирует в режиме повышенной готовности, задействованы федеральные органы исполнительной власти, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. На территории региона повсеместно отрабатываются вопросы межведомственного взаимодействия.
Под руководством начальника Главного управления генерал-майора внутренней службы Олега Васильевича Бойко проведено заседание с председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям муниципальных образований Самарской области по вопросам совершенствования взаимодействия и обмена информацией при выполнении мероприятий по ликвидации ЧС.
В круглосуточном режиме функционирует подвижный пункт управления и аэромобильная группировка Главного управления. Подразделениями отрабатываются практические приемы реагирования на месте условной чрезвычайной ситуации. В муниципальных районах, на территоприи которых отрабатываются мероприятия по вводной, развернуты пунктвы временного размещения граждан.
«Сегодня продолжаются Всероссийские учения, проводимые по решению Совета безопасности Российской Федерации. На 2 этапе учений Самарская область получила вводную о сложной обстановке, связанной с паводком в Волжском и Красноармейском районах. Для организации работ по ликвидации условной чрезвычайной ситуации развернут подвижный пункт управления Губернатора Самарской области. Данный пункт оснащен современным программным обеспечением, позволяющим анализировать и мониторить ситуацию, готовить решение по складывающейся обстановке на территории области для руководителя ЧС. С целью оперативного взаимодействия на подвижном пункте управления работает межведомственный оперативный штаб», - прокомментировал начальник Главного управления Олег Васильевич Бойко.
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