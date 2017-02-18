В Самарской области задержали жителя Башкирии с поддельными правами

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На стационарном посту ДПС, расположенном на федеральной автодороге М-5 «Урал» в селе Зеленовка, сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля ВАЗ-21154. Водитель - 36-летний житель Башкирии, предъявил инспекторам водительское удостоверение с признаками подделки – со своей фотографией, но на чужое имя.Сотрудники полиции изъяли документ и направили его на исследование. В отношении неработающего мужчины возбуждено уголовное дело о подделке документов, сообщает облМВД.