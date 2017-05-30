В Самарской области за 4 месяца 134 ребенка пострадали в ДТП

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За четыре месяца 2017 года на территории региона было зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых два несовершеннолетних погибли и 134 получили ранения различной степени тяжести.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение по количеству аварий и травмированных в них детей на 4,1% и 0,7%, соответственно. Пятая часть от всех зарегистрированных аварий с участием детей, совершена по вине детей и подростков в возрасте до 16 лет. Также, следует отметить, что на 56,2% возросло количество дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности юных участников дорожного движения.В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе по собственной неосторожности, обучения навыкам безопасного поведения на дороге, формирования законопослушного поведения у водителей и пешеходов в период с 25 мая по 15 июня 2017 года на всей территории Самарской области проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание-дети! Летние каникулы!», сообщает горГАИ Самары.