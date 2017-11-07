В Самарской области водитель врезался в опору трубы, автомобиль перевернулся

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В Ставропольском районе 2 ноября произошло ДТП, сообщает облМВД. 35-летний водитель автомобиля LADA 219000 двигался по автодороге «с. Нижнее Санчелеево - с. Верхнее Санчелеево» со стороны села Верхнее Санчелеево в направлении села Нижнее Санчелеево.

По предварительной версии полицейских, автомобилист допустил съезд на обочину, где столкнулся с опорой трубы и перевернулся. В результате ДТП получил телесные повреждения водитель транспортного средства и был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.