В Самарской области во время пожара сотрудники Росгвардии помогли провести эвакуацию женщины с детьми
26 марта 2018 10:38
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В утреннее время в г. Чапаевск (Самарская область) находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны в составе старшего сержанта полиции Евгения Каштанова и прапорщика полиции Сергея Морозова от дежурного отдела полиции получил информацию о пожаре. Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Короленко. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.
По прибытии на место происшествия стражи правопорядка стали оказывать помощь сотрудникам МЧС. Хозяйка квартиры, расположенной на 5 этаже, и двое ее малолетних детей оказались отрезанными дымом – они не могли самостоятельно покинуть жилище. При помощи автолестницы сотрудники Росгвардии вместе с пожарными эвакуировали женщину с детьми и передали медицинским работникам. После этого патрульные оказывали активное содействие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и охране личного имущества граждан.
Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии, спасателей и экстренных служб города Чапаевск жертв удалось избежать. Руководством Управления вневедомственной охраны будет рассматриваться вопрос о поощрении сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.
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