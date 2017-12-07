В Самарской области в ДТП с большегрузами погиб водитель и пострадал ребенок

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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 7 декабря около 6-30 утра 2017 года на территории Нефтегорского района Самарской области. По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины "Урал" и другой большегруз.В результате ДТП один из водителей погиб. В лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены пассажиры "Урала" - женщина и несовершеннолетний ребенок. В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.