В Самарской области в ДТП один человек погиб, двое пострадали

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22 сентября вечером водитель автомашины Рено-Логан, двигаясь по автодороге М-5, на 1094км по не установленной причине нарушил правила расположения на проезжей части и допустил выезд на встречную полосу дороги,. Там он столкнулся со встречно движущейся автомашиной Шевроле-круз. В результате ДТП оба водители получили травмы, пассажирка Рено скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, сообщает облМВД.