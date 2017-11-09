В Самарской области трое рыбаков попали в ЧП с резиновой лодкой
9 ноября 2017 10:37
140
Трое рыбаков плыли на резиновой лодке недалеко от острова Зеленый, пишет 63.ру со ссылкой на ПСС по Самарской области. Во время рыбалки мужчины повредили корпус резиновой лодки. Они не имели возможность добраться с острова на берег самостоятельно.
О происшествии сообщили на станцию Октябрьска в 13:00. Спасатели искали рыбаков около часа. В итоге их сняли со сломанной лодки. В 14:00 мужчин переправили на берег и доставили на спасательную станцию.
Спасатели просят любителей рыбалки соблюдать осторожность при выходе на воду, так как сломанный мотор в лодке может привести к трагедии.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 ноября 2017 09:43
Она пыталась обмануть судебных приставов, утверждая, что проживает с бывшим супругом и детьми. Закон
127
8 ноября 2017 22:15
По закону ему может грозить лишение депутатских полномочий. Закон
424
8 ноября 2017 20:01
Директор самого крупного в России и в Европе мусорного полигона «Тимохово» обвиняется в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело возбуждено после... Закон
260
8 ноября 2017 16:36
Санкционный товар был уничтожен механическим способом на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе. Закон
236
8 ноября 2017 09:44
Изъяли больше 21 литра спиртного. Закон
198
7 ноября 2017 19:57
Установлено, что в торговом павильоне «Продукты» на пр. Карла Маркса, а также в помещении бара на пр. Металлургов находятся терминалы, с помощью которых... Закон
442
7 ноября 2017 16:38
С лишением права занимать руководящие должности в государственных, муниципальных или частных учреждениях здравоохранения, связанные с правом выдачи листков... Закон
262
Происшествия
9 ноября 2017 14:30
Сотрудница полиции приходит к начальству и просит отпустить ее домой. Ее муж в неадекватном состоянии и угрожает убить их 4-летнего сына. Женщине запрещают... Происшествия
31
9 ноября 2017 14:01
Она заступилась за задержанную девочку-подростка. Происшествия
83
9 ноября 2017 13:45
Лидирующую позицию в рейтинге на сегодня занимает Москва. Происшествия
71
Криминал
9 ноября 2017 12:48
Он похитил из кассы организации 16 тысяч рублей. Криминал
102
9 ноября 2017 10:58
Они похитили у мужчины 2 200 рублей. Криминал
109
9 ноября 2017 10:29
Подозреваемый бросил на землю аккумуляторы, которые нес в руках, и скрылся во дворах. Криминал
185
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3928
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1515
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8389
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2287
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8873
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2697
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1158
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1628
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1505
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1272
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2899
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2720
Мероприятия