В Самарской области столкнулись на "встречке" автомобиль «Hyundai» и автобус «Богдан», пострадали восемь человек

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По предварительной информации полицейских, водитель иномарки допустил выезда на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате столкновения пострадали восемь человек.Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия, оказали первую помощь пострадавшим, обеспечили безопасный проезд участников дорожного движения, установили и опросили очевидцев случившегося. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших, а также другие обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областиФото ГУ МВД России по Самарской области