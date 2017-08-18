В Самарской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали двое взрослых и два ребенка

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17 августа на 93 километре автодороги «Самара - Бугуруслан» возле города Отрадного произошло ДТП. 34-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» (стаж - 8 лет) двигался со стороны Самары в направлении села Кинель-Черкассы.По предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, автомобилист допустил столкновение с грузовой автомашиной «КамАЗ» под управлением мужчины 1975 года рождения (стаж - 23 года). В результате ДТП водитель грузовика, а также три пассажира легкового авто - женщина 1986 года рождения, 9-летняя девочка и полуторагодовалый мальчик - получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой, сообщает облМВД.За 17 августа на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП. При этом 17 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - трое несовершеннолетних. Погибших нет. Аварий с участием нетрезвых водителей не произошло.